Кубок главы района по биатлону на снегоходах прошел в Тазовском районе ЯНАО

Кубок главы района по биатлону на снегоходах состоялся в поселке Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Организаторы рассказали, что подобный формат соревнований является необычным для региона. В городе их провели впервые. Всего в мероприятии приняли участие девять человек. Они прошли огневой рубеж, а после перетаскивали борону для подготовки лыжной трассы. Кроме того, спортсмены продемонстрировали свою способность в управлении техникой, поднятии гири и стрельбе из винтовки.