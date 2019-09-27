Спортсмены с разных уголков России приехали в Балашиху на чемпионат Росгвардии по самбо. Состав смешанный — соревновались как юные бойцы, так и чемпионы мира. Победителям достался кубок Героя России Анатолия Романова.

Захват, бросок, и спортсмен в синей куртке попытался провести болевой прием. Поразить соперника сразу не получилось, но Владимир Балыков лидировал по числу бросков и удерживаний.

«Соперник действительно очень тяжелый, не раз с ним встречались. В этот раз где-то тактически его переиграл, где-то больше повезло, но, в принципе, по силам мы где-то равны с ним», — рассказал чемпион мира по самбо Владимир Балыков.

Источник фото: телеканал «360»

Владимир в спорте с семилетнего возраста. Сегодня — чемпион мира, многократный чемпион России, заслуженный мастер спорта. Сам служит в Екатеринбурге и тренирует молодых бойцов.

Источник фото: телеканал «360»

139 спортсменов Росгвардии приехали на чемпионат из разных округов. Там были не только офицеры, но и молодежь: кадеты и курсанты военных университетов ведомства.

«Чувствуется, что смена к нам приходит хорошая. Я еще вчера говорил, что сегодня у нас серьезный день. Сегодня день рождения Героя России генерал-полковника Романова Анатолия Александровича», — подчеркнул заместитель директора Росгвардии Юрий Бабкин.

Источник фото: телеканал «360»

Олицетворение мужества и стойкости. Герой России Анатолий Романов отмечает день рождения Подробнее

Анатолий Романов — герой первой Чеченской кампании. В Росгвардии его называют миротворцем и рассказывают, как генерал-полковник договаривался с боевиками о прекращении огня. В 1995 он получил тяжелое ранение, и с тех пор находится в больнице. Сегодня Героя России поздравил директор ведомства Виктор Золотов и, конечно, супруга Лариса.

«Как всегда высказала ему претензию, что он не подарил мне цветы. У нас так было заведено, что в мой ли день рождения, в его ли день рождения, но он дарит цветы», — поделилась жена Героя России Анатолия Романова Лариса Романова.

Источник фото: телеканал «360»

23 года назад за жизнь генерала Романова боролась большая команда медиков. Это военные врачи и специалисты госпиталя Бурденко. В их честь в дивизии имени Дзержинского прошел тематический вечер. Сослуживцы Героя России сказали спасибо каждому, а сами медики вспомнили, как спасали командующего.

Победители поднялись на пьедестал, золото в своей категории получил Владимир Балыков. Победил в общекомандном зачете и весь уральский округ Росгвардии, ему достается переходящий кубок Героя России Анатолия Романова.