Кубок Германии получила «Боруссия»

Немецкий футбольный клуб «Боруссия» из Дортмунда победил соперников из «Лейпцига» и завоевала Кубок Германии. О выигрыше команда сообщила в Twitter.

Дотрмундские футболисты взяли этот трофей в пятый раз. Последний раз они побеждали в 2017 году.

«Боруссия» обыграла «Лейпциг» со счетом 4:1. По два гола за дортмундских футболистов забили Санчо и Холанд. Единственный мяч в порота противников послал Ольмо.

Кубок Германии больше раз выигрывали «Вердер», который стал шестикратным обладателем трофея, и «Бавария». За ней 20 побед.