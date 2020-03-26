Эту меру в КХЛ не хотели принимать до последнего. В итоге чемпионат все же пришлось завершить.

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов рассказал, что «это решение далось нелегко», но «в сложившейся ситуации гораздо важнее здоровье игроков и их близких, сотрудников клубов, работников спортивных объектов и, конечно, болельщиков».

«Позаботьтесь о себе и своих близких. Мы обязательно и очень скоро увидимся на хоккее», — добавил он.

Решение было принято после рекомендаций Министерства здравоохранения. Вполне вероятно, что в скором времени лига объявит лучшую команду сезона по итогам не доведенного до конца чемпионата.

Ранее Российская Федерация хоккея опубликовала на своем официальном сайте обращение по поводу отмены чемпионата мира из-за вспышки коронавируса. В сообщении сожалеют об отмене соревнований, но при этом признают необходимость таких мер, так как здоровье людей является наивысшей ценностью.