Спорт 23 июля 2023, 15:54 «Кубок доброй воли» разыграют в Москве между командами по гребле из России и зарубежья Международный «Кубок доброй воли» по гребле на байдарках и каноэ пройдет в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Соревнования по гребле на байдарках и каноэ с участием зарубежных команд пройдут в Крылатском. Об этом рассказали на сайте мэра Москвы.

Решение о проведении «Кубка доброй воли» приняли на заседании президиума правительства столицы. Соревнования состоятся с 29 августа до 2 сентября. Организаторы ждут команды из Белоруссии, Казахстана, России, Таджикистана, Турции, Узбекистана — всего более 800 спортсменов.

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В день закрытия соревнований зрителям покажут показательные выступления по гребле, в том числе канополо, гребле на лодках «Дракон», SUP-гребле, а также пройдут финальные заезды на дистанции 200 метров и эстафета.

«Кубок доброй воли» проводится в столице ежегодно с 2014 года, соревнования ведут по дисциплинам чемпионата и первенства мира среди основных, юниорских и молодежных составов сборных. Также в рамках кубка происходят соревнования параспортсменов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

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