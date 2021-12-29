Кубок АТР пропустят Донской, Карацев и Рублев

На командном турнире Кубка ATP в состав российской сборной не попали Евгений Донской, Аслан Карацев и Андрей Рублев. Об этом написал RT со ссылкой на пресс-службу турнира.

Причины снятия Донского и Карацева остаются неизвестными. Что касается Рублева, то у него выявили коронавирус.

За сборную России будут выступать Евгений Карловский, Роман Сафиуллин и Даниил Медведев. Тренер Медведева Жиль Сервара будет капитаном команды.

Турнир пройдет в Сиднее с 1 по 9 января.