Кубок Анастасии Павлюченковой по теннису стартовал в Балашихе

В Балашихе стартовал детский Кубок первой ракетки России Анастасии Павлюченковой. В соревнованиях участвуют теннисистки до 13 лет. В преддверии турнира именитая спортсменка провела мастер-класс для начинающих игроков.

Анастасию Павлюченкову дети встретили овациями. Отбить мяч первой ракетке России, члену национальной сборной по теннису и финалистке Кубка Кремля — тут мечтает каждый.

Источник фото: телеканал «360»

«Настя — это уникальный игрок, она на корте умеет практически все, у нее огромный опыт выступлений на больших турнирах за сборную, я уверен, что она может поделиться своим опытом, дать советы молодым игрокам, которые обязательно помогут», — отметил тренер женской сборной России по теннису Игорь Андреев.

Источник фото: телеканал «360»

Мастер-класс предшествует Кубку имени первой ракетки России для девочек до 13 лет. Турнир организуют во второй раз. В прошлом году он проходил на родине Анастасии — в Самаре. А сейчас ее родители переехали из Поволжья в Подмосковье. Поэтому соревнования пройдут в Балашихе, где они живут.

«Это было совместное решение — и мое, и Анастасии. Настя очень хорошо относится к детям, она помнит и свое детство и решила показать детям все, что она умеет», — сказал отец спортсменки Сергей Павлюченков.

Источник фото: телеканал «360»

Отец и вся спортивная семья теннисистки сыграли большую роль в ее карьере. Вспоминает, что в детстве кумирами были Штеффи Граф и Анна Курникова. Пообщаться с ними и, тем более, сыграть на одном корте она не могла. Анастасия надеется, что своим примером заразит начинающих спортсменок.

Одиннадцатилетняя Катя Ханджиева впервые вяла в руку ракетку в четыре года и сейчас стремится попасть в сборную России, но сначала выиграть Кубок.

«Это было очень классно, мне так понравилось с ней играть это круто. Так как этот турнир Анастасии Павлюченковой очень большой стимул его выиграть», — сказала юная теннисистка Екатерина Ханджиева.

Источник фото: телеканал «360»

«Когда зашла, было очень много людей, детей, и я сказала: «Боже, Кубок Кремля было легче играть. Но потом волнение ушло, были одни позитивные эмоции», — рассказала Анастасия Павлюченкова.

Источник фото: телеканал «360»

После игры Анастасия расписалась на ракетках, мячах и даже рюкзаках юных теннисисток.

«Мне хочется, чтобы поколение росло, и было все больше и больше чемпионов. Надеюсь, что я хоть малейшую чуточку вношу в это. Мне очень приятно, что они играют в теннис и радуются», — подчеркнула именитая спортсменка.

Источник фото: телеканал «360»

Какие призы достанутся победителям, спонсоры уже показали — тарелки и подвески из карбона и золота. Сам кубок выполнен из ракеток.

Турнир Анастасии Павлюченковой пройдет с 28 октября по 3 ноября. А в следующем году его обязательно проведут для других возрастных групп, а также среди мальчиков.