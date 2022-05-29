Лепс и Мединский приехали на финал Кубка России в «Лужники»

Сегодня в «Лужниках» проходит финал Кубка России по футболу. На поле встретились «Спартак» и «Динамо». Среди зрителей заметили помощника президента страны Владимира Путина, экс-министра культуры Владимира Мединского. Он приехал на матч в кепке Putin Team и буквой Z из георгиевской ленты.

«Правильная кепка. Все, спасибо», — сказал Мединский, показав головной убор журналистам.

На стадионе присутствует и певец Григорий Лепс. Перед началом игры он рассказал прессе, что в детстве сам играл в футбол в детской спортивной школе в Сочи, но бросил. Любимая команда артиста — ЦСКА. В ответ на уточняющий вопрос почему Лепс пожал плечами.

«Не знаю, наверное, потому что там работают мои друзья», — сказал он.

После первого тайма счет в игре 1:0 в пользу «Спартака». Гол оформил Александр Соболев в начале встречи.