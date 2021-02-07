Двукратная чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Евгения Медведева дважды плакала во время Кубка Первого канала. В этом она призналась в ходе пресс-конференции.

Спортсменка отметила, что сорвала голос.

«Но я плакала сегодня два раза, а в последний раз на публике я плакала во время Олимпийских игр, думаю, это показатель эмоций, которые он нам подарил», — привел ТАСС слова Медведевой.

Она добавила, что свое мнение по поводу жеребьевки высказала накануне, «и это единственный фактор, который я поменяла бы». Медведева отметила, что ей нравится слепая жеребьевка.

«О нынешнем формате нужно было предупреждать все-таки заранее, чтобы можно было просчитать тактику набора в команду», — отметила фигуристка.

Командный спорт, как заметила Медведева, включает в себя стратегию, ведущую к победе, и для нее, как капитана команды, «было очень важно узнать об этом чуть заранее, чтобы иметь возможность подумать».

Команда олимпийской чемпионке 2018 года Алины Загитовой, которая называлась «Красная машина» одержала победу на Кубке Первого канала по фигурному катанию над командой «Время первых», капитаном которой выступала Медведева. Соревнования состоялись в Москве. Лучше всех выступила Камила Валиева. Второй стала Анна Щербакова. Обе спортсменки входили в команду Загитовой. Их результаты превысили мировой рекорд. Третьей стала Александра Трусова. Она была участницей команды Медведевой.