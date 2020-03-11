Кто, если не Токио? Место Олимпиады-2020 могут перенести из-за коронавируса, такое уже было

Олимпиада в Токио может не состояться из-за коронавируса. Игры либо отменят, либо перенесут в другую страну. О подобной практике «360» рассказал глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев.

Зимние Олимпийские игры 1976 года должен был принять американский Денвер. Тогда против Олимпиады выступили местные жители, и соревнования перенесли в Австралию. Они состоялись в Инсбруке, где проходили ОИ-1964. Прецедент, заметил Алексеев, уже был.

«Проведение Олимпийских игр предполагает большие капиталовложения. В случае их отмены или переноса и МОК как главный организатор и принимающая сторона терпит существенные убытки», — сказал эксперт.

Затраты на Олимпиаду в конечном итоге компенсируют за счет продажи билетов на соревнования, прав на их трансляцию и рекламу, спонсорских пакетов, лицензий и прав на использование олимпийской символики. Если Игры отменяют, то расходы полностью ложатся на плечи комитета и страны-хозяйки турнира.

«Проведение Игр кроме престижа дает еще и приток туризма, инвестиций, толчок к развитию инфраструктуры региона. В данной ситуации все это стремится к нулю. Что касается уже проданных прав, то МОК должен будет вернуть эти деньги», — пояснил эксперт.

Какие-либо санкции вряд ли будут. Ситуация форс-мажорная, и ответственность за срыв соревнований в случае таких обстоятельств организатор не несет. К тому же еще есть время перенести Олимпиаду на другую площадку.

Олимпиаду могут принять Лондон или Рио-де-Жанейро — города, где проводились прошлые летние Игры Сергей Алексеев Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву.

Алексеев добавил, что российской команде нужно ехать на соревнования под собственным флагом и выступать, защищая честь страны.

«Позиция МОК в части обвинений РФ слабая, и Россия может и должна выступать под своим флагом на Олимпиаде в Токио или там, куда они (Игры — прим. ред.) будут перенесены. <…> Сейчас к олимпийской команде Российской Федерации никакие санкции не предприняты», — пояснил юрист.

Решение об отстранении российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под флагом страны в юридическую силу еще не вступило. Сейчас дело рассматривают в Спортивном арбитражном суде (CAS), и «закон в большей степени на стороне России».

«Со стороны МОК мы видим затягивание процесса, фальсификацию подписей на документах. Вся обвинительная позиция базируется на показаниях беглого Родченкова», — заключил Сергей Алексеев.

Перенос Олимпиады-2020 допустил член японского оргкомитета Харуюки Такахаши. Соревнования оказались под угрозой из-за распространения коронавируса.