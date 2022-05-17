Ксения Шойгу: всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» установит мировой рекорд по числу участников

Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ», который пройдет в 85 городах 22 мая, соберет 120 тысяч бегунов. Планируется, что главный полумарафон России установит мировой рекорд по числу участников, рассказала глава оргкомитета Ксения Шойгу на пресс-конференции 17 мая.

«В 2022 году мы планируем вывести на старт самое большое количество участников, а также сделать самый большой онлайн-забег в нашей стране. В предыдущие два года разные события не позволяли нам стартовать в том количестве, в котором хотелось бы», — отметила Шойгу.

Источник фото: пресс-служба полумарафона

Она добавила, что люди «соскучились по спорту и хотят показать себя с лучшей стороны».

В Москве забег начнется и завершится на Васильевском спуске. Участников будет около 15 тысяч. Начало — в 09:00.

Организаторы проекта хотят придать ему международный статус — увеличить число городов-участников от каждого региона, расширить масштаб забега.

Участвовать может любой желающий в возрасте от шести лет. Бегунам предложат четыре дистанции на выбор: один, пять, 10 километров или 21,1 километра. Маршруты пройдут с видами на достопримечательности городов. На финише каждый получит медаль и брендированную футболку с символикой полумарафона.

Источник фото: пресс-служба полумарафона

В рамках «ЗаБега.РФ» состоится традиционная битва за звание беговой столицы России. В 2017 и 2018 годах ею стала Казань, в 2019-м — Владивосток, в 2020-м — Нижний Новгород, в 2021-м — Санкт-Петербург. Беговая столица определяется по среднему километражу и средней скорости бега всех участников, а также процентному соотношению участников к общему населению города. Город-победитель получит переходящий кубок.

«Порядка шести городов сейчас претендуют на звание беговой столицы. И мы видим: конкуренция огромная. Очень радует, что во многих регионах на старт выйдут главы субъектов или мэры городов, которые своим примером показывают, что здоровый образ жизни — это не только желание участников, но и политика, транслируемая субъектом», — заметила Ксения Шойгу.

Полумарафон «ЗаБег.РФ» состоится при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Всероссийской федерации легкой атлетики. Мероприятие покажут в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». Трансляции проведут из 10 городов России. Основная трансляция пройдет из Москвы, но планируются включения из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону.

«Мы видим, что происходит с нашим спортом в мире, и нужно поддержать наших сограждан, чтобы как можно больше людей занимались спортом, увлекались бегом», — отметил генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин.

Источник фото: пресс-служба полумарафона

Регистрация на полумарафон «ЗаБег.РФ» открыта до 18:00 21 мая.

Для тех, кто не сможет выйти на старт 22 мая, организаторы подготовили онлайн-«забег», который продлится до 25 мая. Для участия достаточно зарегистрироваться на сайте мероприятия, выбрать город и дистанцию, загрузить свои результаты с трекера или беговых часов в личный кабинет.

Впервые полумарафон состоялся в 2017 году в 10 городах России. С тех пор его география расширялась, и в 2020 году синхронный старт впервые дали во всех регионах страны.

В 2020 и 2021 годах «ЗаБег.РФ» установил два мировых рекорда Гиннесса как «полумарафон, объединивший самое большое количество городов одновременно». Ранее этот рекорд принадлежал США.