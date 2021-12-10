Ксения Шойгу впервые подведет итоги работы Федерации триатлона России за год

Московский спортивный комплекс «Мегаспорт» станет площадкой для итоговой конференции Федерации триатлона России. Итоги года впервые подведет президент спортивного объединения Ксения Шойгу. Как сообщила пресс-служба Федерации, мероприятие пройдет 11 декабря.

Главной темой конференции станет подведение итогов работы за прошедший год. Для президента Федерации триатлона России Ксении Шойгу это первое подобное мероприятие на этом посту.

Мероприятие традиционно откроется приветственным словом президента федерации, а после глава спортивной организации зачитает доклад о работе за 2021 год.

Темами предстоящего доклада станут развитие спорта в регионах, систематизация работы с детско-юношеским спортом и спортом высших достижений, взаимодействие с международными федерациями, создание инфраструктуры для занятий триатлоном и подготовки к соревнованиям, а также образование в сфере триатлона и борьба с допингом.

Кроме того участники конференции изберут нового генерального секретаря федерации, утвердят новый устав, а также проведут голосование по участию ФТР в качестве соучредителя «Олимпийского канала» и «Олимпийского музея», которые создает Олимпийский комитет России.