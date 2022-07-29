Ксения Шойгу: «Я никогда не буду зарабатывать на спорте»

Ксения Шойгу — дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу, руководитель проекта «Лига Героев» и президент Федерации триатлона России. В интервью газете «Петербургский дневник» она рассказала, что спорт никогда не был для нее способом заработка.

«„Лига Героев“ — это, конечно, не бизнес. Да, мы продаем билеты, есть спонсорство, но глобально — мы команда энтузиастов, которые развивают массовый спорт в стране», — говорит Ксения.

Она отметила, что индустрия коммерческого спорта в России пока не развита, на ее развитие уйдет около 20-30 лет. Это, по словам Шойгу, и является целью. Дочь министра обороны подчеркнула, что спорт никогда не был для нее способом заработка.

«Более того, даже если это будет суперприбыль, то все равно каждая копейка пойдет либо на улучшение инфраструктуры, либо на обеспечение следующего мероприятия», — заявила она.