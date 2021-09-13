Ксения Шойгу и Никита Нагорный представили новый логотип Федерации триатлона России

Новый логотип Федерации триатлона России представили в парке ВДНХ. В торжественной презентации приняли участие президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу, олимпийский чемпион Никита Нагорный и посол Объединенных Арабских Эмиратов в России Ахмед Аль Джабер.

Перед торжественной презентацией Никита Нагорный провел утреннюю зарядку для собравшихся посетителей парка. После спортивного разогрева Ксения Шойгу, Никита Нагорный и арабский дипломат показали публике новый логотип Федерации триатлона России.

«Обновление федерации, обновление триатлона всегда начинается, на мой взгляд, с обновления визуального образа. Мы уже давно мечтали сделать что-то более лаконичное и более узнаваемое, чем предыдущий логотип, и мне кажется, что нам это удалось», — отметила президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу.

Она подчеркнула, что хотя уже наступил конец сезона, теперь Федерация успешно войдет в 2022 год с новым символом.

Ксения Шойгу также отметила, что в ближайшее время намерена развивать триатлон на международном уровне. Первым шагом станет подписание соглашения о сотрудничестве между Федерацией триатлона России и Объединенными Арабскими Эмиратами.

В честь появления нового логотипа спортивной федерации московское метро выпустило лимитированную карту «Тройка», на которой появится новый символ спортивного объединения.