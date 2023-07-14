Спорт 14 июля 2023, 19:46 Крымские клубы не сыграют в Кубке России по футболу Глава РФС Дюков: крымские клубы не сыграют в Кубке России по футболу в сезоне-2023/24 Pxhere

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Клубы из Крыма не примут участие в Фонбет — Кубке России по футболу в сезоне-2023/24. Об этом заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. Его процитировал ТАСС.

По его словам, крымские клубы приняли решение участвовать в соревнованиях Второй лиги.

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«Лучше узнать у них, чем они руководствуются, наверное, есть желание начать с одного турнира», — подчеркнул он.

Дюков уточнил, что участие в Кубке России по футболу подразумевает решение множества организационных, технических, логистических вопросов.

Известно, что 1 июня футбольный клуб «Севастополь» получил аттестат для выступления во Второй лиге. Спустя почти неделю этот же документ получил «Рубин».

Украинская ассоциация футбола призвала УЕФА и ФИФА исключить РФС из состава организаций из-за попытки «интеграции крымских футбольных команд во внутренний чемпионат». Они назвали это противоправными действиями «против украинского футбола». В УЕФА отреагировали на требование. В организации заявили, что командам из Крыма участвовать в соревнованиях РФС запрещено.