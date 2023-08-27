Спорт 27 августа 2023, 21:27 «Крылья Советов» вырвали победу у «Балтики» в матче РПЛ Футболисты «Крыльев Советов» обыграли «Балтику» со счетом 2:1 в матче РПЛ unsplash.com

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«Крылья Советов» обыграли калининградскую «Балтику» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась счетом 2:1, сообщила пресс-служба самарцев.

На 52-й минуте игры гол забил игрок «Крыльев» Сергей Бабкин. За минуту до конца основного времени футболист «Балтики» Тамерлан Мусаев сравнял счет. В самом конце матча на дополнительной минуте «Крылья Советов» вырвали победу. Мяч в ворота калининградцев отправил Георгий Зотов.

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Команда из Самары набрала 11 очков в шести матчах и поднялась на четвертое место в турнирной таблице. Калининградцы с тремя баллами расположились на предпоследней, 15-й строчке. Поражение «Балтики» стало пятым в текущем чемпионате и третьим подряд.

Накануне петербургский «Зенит» обыграл екатеринбургский «Урал» со счетом 4:0 в домашнем матче Мир — Российской премьер-лиги. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена».