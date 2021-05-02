«Крылья Советов» вернулись в РПЛ через год после вылета

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» со следующего сезона станет участником Российской премьер-лиги. Команда возвращается в высший дивизион через год после вылета. Об этом сообщил ТАСС.

В матче 40-го тура Олимп — Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» обыграли тольяттинский «Акрон» со счетом 2:1.

По итогам 39 матчей самарский клуб занимает первое место в турнирной таблице соревнований с 92 баллами. Вместе с «Крыльями Советов» в РПЛ в следующем сезоне может перейти команда «Оренбург», которая набрала 88 баллов.

На третьем месте расположился «Нижний Новгород» с результатом 81 балл. Команде осталось провести еще три матча.