Спорт 28 января 2024, 09:34 «Крылья Советов» создадут вторую команду Руководство «Крыльев Советов» решило создать вторую команду Maksim Konstantinov/Global Look Press

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У «Крыльев Советов» появится вторая команда, объявили в пресс-службе футбольного клуба. «Крылья Советов — 2» начнут участвовать в соревнованиях Футбольной национальной лиги группы Б в этом сезоне.

«На переходном этапе из детского футбола во взрослый необходимо играть, в том числе, против взрослых и опытных футболистов», — подчеркнуло руководство клуба.

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«Крылья Советов — 2» станут завершающим этапом обучения воспитанников академии самарцев. Как отметили в пресс-службе, создание новой команды позволит выстроить целостную систему подготовки: академия — ЮФЛ — МФЛ — ФНЛ-Б — РПЛ.

Генеральный директор «Крыльев» Вадим Андреев добавил, что решение о создании «Крыльев Советов — 2» поддержал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Оно очень важное, ведь способно дать толчок для развития футбола в регионе.

Как сказал спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко, первые результаты могут оказаться не очень высокими. Но команда будет двигаться своим путем, а юные футболисты получат опыт и станут лучше.

«Нас ждет увлекательный год», — резюмировал он.

После зимнего перерыва в первом месяце весны возобновятся матчи чемпионата России по футболу. Старт 19-го тура РПЛ намечен на 1 марта, в этот день состоится матч между «Ростовом» и «Крыльями Советов». А домашняя игра самарцев с ЦСКА 8 марта откроет 20-й тур.