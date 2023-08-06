Спорт 06 августа 2023, 01:42 «Крылья Советов» разгромили «Ростов» в третьем туре РПЛ «Ростов» разгромно проиграл «Крыльям Советов» в матче РПЛ со счетом 5:1 Unsplash

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Футбольный клуб «Ростов» проиграл «Крыльям Советов» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра состоялась в Самаре.

Хозяева поля одержали победу со счетом 5:1. В составе «Крыльев Советов» отличились Владимир Хубулов, Егор Карпицкий, Роман Ежов и Никита Салтыков, оформивший дубль. Единственный гол от ростовчан забил Николай Комличенко.

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Таким образом самарцы набрали семь очков и поднялись на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата. Команда под руководством Валерия Карпина с четырьмя очками располагается на пятом месте.

В этот же день столичный ЦСКА одержал победу над «Локомотивом» в третьем туре РПЛ. Встреча команд завершилась со счетом 4:1. После трех матчей ЦСКА встали на пятую строчку в РПЛ, набрав шесть очков. У «Локомотива» восьмое место с четырьмя очками в активе. Лидером РПЛ является московский «Спартак».