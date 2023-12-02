Спорт 02 декабря 2023, 20:11 «Крылья Советов» поднялись на третью строчку в РПЛ «Крылья Советов» обыграли «Сочи» со счетом 2:0 в матче РПЛ РИА «Новости»

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«Крылья Советов» обыграли «Сочи» со счетом 2:0. После победы в матче 17-го тура Российской премьер-лиги самарцы поднялись на третье место в турнирной таблице, набрав 29 очков.

«Роман Ежов — лучший игрок матча», — сообщили в официальном канале ПФК «Крылья Советов».

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Фанаты поздравили игроков с победой, отмечая, что гол Ежова был «шикарный». Он отправил мяч в ворота соперника на 71-й минуте. Также с пенальти отличился Бенхамин Гарре.

В начале ноября «Краснодар» поднялся на первое место в таблице РПЛ, обыграв самарские «Крылья Советов». Сейчас в турнирной таблице на вершине «Зенит», «быки» опустились на второе место с отставанием в одно очко, а «Крылья Советов» пока третьи.