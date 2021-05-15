«Крылья Советов» побили рекорд ФНЛ по очкам

Футбольный клуб из Самары «Крылья Советов» обыграл «Балтику» из Калининграда в заключительном туре ФНЛ. Счет 1:0.

Команда Игоря Осинькина досрочно обеспечила себе выход в РПЛ. Игроки набрали 101 очко, побив рекорд «Терека» (сейчас — «Ахмат») и «Мордовии». «Терек» в 2004 году заполучил 100 баллов. А «Мордовия» набрала столько же очков в переходном турнире из 52 матчей в сезоне-2011/12.

Гол Егора Голенкова в ворота калининградцев на 19-й минуте стал сотым для самарцев в нынешнем сезоне первенства. Сорок из них забил лучший бомбардир «Крыльев Советов» Иван Сергеев.

Клуб завоевал право на выступление в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ).

Самарцы за 42 матча победили 32 раза, пять раз сыграли вничью и потерпели пять поражений. «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице с 73 очками.

Встреча прошла на стадионе «Калининград». Ранее «Оренбург» не смог попасть в следующий сезон РПЛ.