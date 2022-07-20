«Крылья Советов» опровергли слухи о параличе руки у футболиста Пиняева

Полузащитник футбольного клуба «Крылья Советов» Сергей Пиняев находится на обследовании в больнице. Информация о том, что спортсмен попал в реанимацию, а также о проблемах с рукой не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба клуба в своем Telegram-канале.

Там отметили, что спортсмен почувствовал недомогание во время тренировки.

«Ситуация находится под контролем медицинского штаба», — говорится в сообщении.

О госпитализации футболиста Пиняева в реанимацию с пневмотораксом сообщило издание Championat. Журналисты сообщили, что спортсмен вдохнул носом травинку на поле, которая попала в плевральную полость. Издание «Спорт-Экспресс» добавило, что у футболиста парализовало правую руку.