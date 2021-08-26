«Крылья Советов» одержали победу над «Уфой» со счетом 2:1 на стартовом матче шестого тура чемпионата России. Об этом сообщила «Свободная пресса».

Благодаря победе команда смогла покинуть зону вылета в турнирной таблице. Первый гол забил Никита Чернов на 27-й минуте. При этом через две минуты Максиму Глушенкову удалось забить еще один мяч.

На 61-й минуте судья удалил с поля защитника Ежова. В ходе пенальти Гамид Агаларов реализовал одиннадцатиметровый удар и сократил разницу в счете, однако первое место все равно досталось «Крыльям».