Спорт 22 июля 2023, 23:16 «Крылья Советов» обыграли «Ахмат» в матче первого тура РПЛ «Крылья Советов» со счетом 2:1 одержали победу над «Ахматом» в матче первого тура РПЛ РИА «Новости»

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Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» обыграл грозненский «Ахмат» в матче первого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Грозном.

Матч завершился со счетом 1:2 в пользу гостей. У победителей на 13-й минуте отличились Бенхамин Гарре и на 85-й минуте игры Сергей Бабкин. В составе «Ахмата» гол в ворота противников с пенальти забил Гамид Агаларов (90+5).

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«Крылья Советов» во втором туре РПЛ примут московское «Динамо». Игра пройдет 29 июля. На следующий день — 30 июля — «Ахмат» примет на своей территории столичный ЦСКА.

Ранее «Краснодар» обыграл московское «Динамо» со счетом 3:1. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ-Арена». В составе победителей голы забили Джон Кордоба, Александр Черников и Жоау Батчи. В «Динамо» мяч в ворота соперников оформил Федор Смолов. В следующем туре краснодарский клуб сыграет на своем поле против «Сочи» 30 августа.