«Крылья Советов» назовут имя нового руководителя

Имя нового главы совета директоров ПФК «Крылья Советов» станет известно уже на этой неделе. Об этом сообщило РИА ФАН.

Заседание коллегиального органа состоится уже в этот четверг. Выбор нового главы стал необходим после того, как бывший глава организации Андрей Кислов получил новую должность. Теперь он будет занимать пост сенатора от самарского региона в Совете Федерации.

По неподтвержденным данным, новым главой станет один из членов коллегиального органа. На данный момент больше всего шансов занять пост главы у министра управления финансами региона Андрея Прямилова.