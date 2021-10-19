«Крылья Советов» назовут имя нового руководителя
Имя нового главы совета директоров ПФК «Крылья Советов» назовут на этой неделе
Имя нового главы совета директоров ПФК «Крылья Советов» станет известно уже на этой неделе. Об этом сообщило РИА ФАН.
Заседание коллегиального органа состоится уже в этот четверг. Выбор нового главы стал необходим после того, как бывший глава организации Андрей Кислов получил новую должность. Теперь он будет занимать пост сенатора от самарского региона в Совете Федерации.
По неподтвержденным данным, новым главой станет один из членов коллегиального органа. На данный момент больше всего шансов занять пост главы у министра управления финансами региона Андрея Прямилова.