«Краснодар» ищет для Крыховяка новый клуб

Руководство «Краснодара» рассматривает вариант с продажей польского футболиста Гжегожа Крыховяка. Об этом написала «Свободная пресса» со ссылкой на профильные СМИ.

По данным издания, краснодарский клуб предложил турецкому «Галатасараю» приобрести полузащитника. Отмечается, что у боссов стамбульской команды есть возможность выкупить игрока и платить ему такую же зарплату, как в РФ. Однако «Галатасарай» не намерен принимать никаких решений до назначения нового наставника клуба.