Крыховяк: в последние дни трансферного окна никуда уходить не буду
Хавбек столичного «Локомотива» Гжегож Крыховяк подтвердил информацию, что ему поступило предложение от европейского клуба. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на профильные СМИ.
По словам футболиста, в его услугах заинтересован один немецкий клуб. Какой именно, Крыховяк не уточнил. Отмечается, что агент игрока занимается переговорами о возможном трансфере.
«Пока ничего не планирую. <…> В последние дни трансферного окна никуда уходить не буду», — признался полузащитник.