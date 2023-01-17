Спорт 17 января 2023, 17:46 «Крутится в какой‑то обойме, заткнули какую‑то дыру». Червиченко — о назначении Каттани в «ПСЖ»

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Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко обсудил с «Матч ТВ» назначение Луки Каттани на должность директора академии французского «Пари Сен-Жермен».

«Что тут такого сверхъестественного? Крутится в какой‑то обойме, заткнули какую‑то дыру», — приводит слова Червиченко RT.

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Он заметил, что последнее время академия «ПСЖ» не выпустила заметных футболистов, которые перешли в основную команду и теперь успешно выступают за нее. Червиченко подчеркнул, что у «ПСЖ» только имя громкое, а обо всем надо судить по делам.

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