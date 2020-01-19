Крупнейший выигрыш и проигрыш назвали букмекеры за бой Макгрегора с Серроне
Директор по продуктам и контенту направления «Ставки» Rambler Group Алексей Ткачук назвал «360» самый крупный выигрыш, который принесла ставка на победу Макрегора нокаутом.
Крупнейший выигрыш принесла ставка в один миллион 500 тысяч рублей на победу Макгрегора с коэффициентом 1.30. Выплата составила один миллион 950 тысяч рублей, чистая прибыль игрока — 450 тысяч рублейАлексей Ткачук.
Ткачук назвал и крупнейший проигрыш. Он составил 550 тысяч рублей с коэффициентом 2.40. Ставку делали на то, что Макгрегор победит, но не нокаутом. Поэтому, несмотря на победу ирландского спорсмена, который нокаутировал соперника, ставка проиграла.
Бой Серроне и Макгрегора состоялся в воскресенье, 19 января. После завершения поединка на 40-й секунде, американца госпитализировали.