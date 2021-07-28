Кровопусков покинул должность гендиректора московского ХК «Динамо»

В среду стало известно, что Евгения Кровопускова освободили от должности генерального директора хоккейного клуба «Динамо». Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.

«Совет директоров удовлетворил просьбу гендиректора Кровопускова об освобождении от занимаемой должности и поблагодарил за продуктивную работу и вклад в развитие динамовского хоккея. Совет предложил ему остаться в системе клуба в качестве советника председателя совета директоров», — говорится в сообщении.

Теперь обязанности генерального директора АНО «ХК «Динамо-Москва» будет выполнять первый заместитель генерального директора Анатолий Харчук. С 2004 по 2006 год он был президентом клуба. В пресс-службе напомнили, что Харчук, когда находился на посту заместителя генерального директора клуба, занимался спортивными вопросами, а также комплектованием команды КХЛ. Многие игроки и сейчас считаются лидерами «Динамо».

В прошлом сезоне хоккейный клуб «Динамо» занял третье место в таблице Западной конференции и вышел в плей-офф.