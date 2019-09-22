«Кросс Нации» прошел в Дубне. Его пробежали 4 тысячи человек

В Дубне прошел областной этап Всероссийского дня бега «Кросс Нации — 2019». Участие в забеге приняли более четырех тысяч жителей столичного региона и не только.

Первыми на старт вышли спринтеры. А заключительными стали забеги на стайерские дистанции. Всего десять стартов и столько же забегов на расстояния от одного до восьми километров. Участники, в зависимости от возраста и спортивной подготовки, смогли самостоятельно выбрать, по какому из четырех маршрутов побегут в этот раз.

Областной этап Всероссийского дня бега «Кросс Нации» стал для округа не только спортивным событием, но и настоящим праздником. Люди приходили семьями, среди участников можно было встретить и педагогов образовательных учреждений. Таким способом учителя решили подать пример молодому поколению.

«Я думаю, что, более четырех тысяч человек, которые сегодня зарегистрировались, они внесут лепту своим пробегом сегодня в замечательный вид спорта. Хотите быть красивыми — бегайте, хотите быть здоровыми — бегайте. Бег — это все, движение — жизнь, живем спортом, друзья, с праздником», — сказал Максим Данилов, глава г. о. Дубна.

Соревнования прошли 21 сентября, для Дубны это уже третий по счету областной забег, который организовывают в округе. Впервые Всероссийский день бега отметили в 2004 году. С тех пор забег является одним из самым массовых спортивных событий в регионе.