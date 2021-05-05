Кросби попал в список лучших бомбардиров в истории НХЛ

Возглавляющий команду «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби оказался на 34-м месте в топе лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом рассказала «Политика сегодня».

Сидни Кросби получил три очка в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбургом» и «Филадельфией Флайерз». Игра закончилась победой гостей со счетом 7:3.

Игрок «Питтсбурга» набрал большее количество очков в НХЛ, чем российский нападающий Александр Овечкин. Кросби на данный момент имеет 485 голов и 838 результативных передач, благодаря чему он попал в список 40 лучших.