Критику биатлониста Логинова прокомментировали в РУСАДА

По информации «Газеты.ru», Пахноцкая обратила внимание на то, что СМИ нередко подогревают критику Логинова. Но, по ее мнению, спортсмен и сам дает для этого поводы. Замгендиректора напомнила, что ранее чемпиона мира поймали на допинге.

«Он находился под дисквалификацией, она закончилась, и теперь он выступает. Когда спортсмены даже среди норвежской сборной попадались за последние пару лет, там одна помазала губы гормональной мазью от простуды, другая — тоже каким-то кремом. Это можно определить как халатность, а не намеренный допинг. То, на чем попался Логинов, это только инъекции. То есть представить ситуацию, что он случайно съел с пищевой добавкой или отравился латиноамериканским мясом, невозможно», — подчеркнула Пахноцкая.

Она посчитала истерики в адрес Логинова несправедливыми.

«Но то, что человек нарушил правила, нарушил закон — он, правда, уже понес за это ответственность, но, тем не менее — надо быть готовым, что репутация пока такая. Ее можно исправить, главное это не усугублять», — резюмировала Пахноцкая.