Кристиан Рамирес: у меня вообще нет никаких проблем в России

Защитник «Краснодара», 26-летний эквадорец Кристиан Рамирес признался порталу News.ru, что чувствует себя в России как дома.

«Знаете, у меня вообще нет никаких проблем в России. <…> Ни еда, ни язык не мешают мне чувствовать себя здесь хорошо. У меня максимально позитивный опыт пребывания в России», — поделился футболист.

Он заметил, что Эквадор и Краснодар в некоторых моментах похожи, в частности относительно хорошей погодой.

«Единственная проблема, которая меня мучает — это погода в других городах», — добавил Рамирес.