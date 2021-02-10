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    10 февраля 2021, 16:29

    Кристиан Рамирес: у меня вообще нет никаких проблем в России

    Артур Блянихов

    Защитник «Краснодара», 26-летний эквадорец Кристиан Рамирес признался порталу News.ru, что чувствует себя в России как дома.

    «Знаете, у меня вообще нет никаких проблем в России. <…> Ни еда, ни язык не мешают мне чувствовать себя здесь хорошо. У меня максимально позитивный опыт пребывания в России», — поделился футболист.

    Он заметил, что Эквадор и Краснодар в некоторых моментах похожи, в частности относительно хорошей погодой.

    «Единственная проблема, которая меня мучает — это погода в других городах», — добавил Рамирес.