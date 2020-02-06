«Кристал Пэлас» попытается купить форварда ЦСКА
Английский ПФК «Кристал Пэлас» планирует предложить сделку по нападающему клуба ЦСКА и молодежной сборной России Федора Чалова. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Sky Sports.
Таким образом, руководство команды из Великобритании намерено удержать главного тренера Роя Ходжсона. Наставник готов покинуть клуб из-за разногласий в трансферной политике.
Ранее генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе захотел продать полузащитника Алексея Миранчука.