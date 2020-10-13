Криштиану Роналду заразился коронавирусом

Спортсмен сдал положительный тест на COVID-19 в понедельник, 12 октября. Теперь он покинул расположение национальной команды и пропустит предстоящий матч против Швеции в Лиге наций. Болезнь у Роналду протекает бессимптомно. Сейчас он ушел в самоизоляцию.

Последний матч Криштиану Роналду провел 11 октября. В рамках Лиги наций команда Франции играла против португальцев. Встреча закончилась со счетом 0:0.

Перед началом сборов национальных команд СМИ писали, что Криштиану Роналду отказался соблюдать режим самоизоляции. Это случилось после того, как вирус выявили у двух сотрудников «Ювентуса». По правилам спортсмен должен был изолироваться в клубном отеле. Но из-за этого португалец не смог бы сыграть за сборную. В итоге после споров с тренерами Роналду отправился сначала домой, а на следующий день — в расположение сборной.

К тому моменту игроки сдали два отрицательных теста на коронавирус. По протоколу Итальянской федерации футбола изоляцию после контакта с зараженными можно прекращать после трех отрицательных тестов.