Криштиану Роналду закрыли на карантин из-за коронавируса
Бомбардир «Старой Синьоры» Криштиану Роналду попал под карантин из-за вспышки коронавируса. Инфекцию выявили у его одноклубника Даниэля Ругани, передает «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным издания, футболист останется в Португалии, куда он приехал до того, как у Ругани обнаружили коронавирус. Он прибыл на родину, чтобы отметить день рождения сестры в кругу семьи. В Италию 35-летний португалец должен был вернуться сегодня, однако поменял планы после сообщения о Ругани.