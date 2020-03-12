Криштиану Роналду закрыли на карантин из-за коронавируса

По данным издания, футболист останется в Португалии, куда он приехал до того, как у Ругани обнаружили коронавирус. Он прибыл на родину, чтобы отметить день рождения сестры в кругу семьи. В Италию 35-летний португалец должен был вернуться сегодня, однако поменял планы после сообщения о Ругани.