Криштиану Роналду забил свой 300-й гол после 30-летия

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился забитым мячом в матче 21-го тура Серии А против «Ромы». Этот гол стал для португальца трехсотым после тридцатилетия.

В пятницу, 5 февраля Роналду исполнилось 36 лет.

Игра прошла в субботу, 6 февраля, в Турине. Матч завершился со счетом 2:0. В составе «Ювентуса» отличился Криштиану Роналду на 13-й минуте. На 70-й минуте игрок «Ромы» Рожер Ибаньес отправил мяч в собственные ворота.

Следующий матч «Ювентус» проведет против «Наполи». Игра пройдет 13 февраля. «Рома» днем позже сыграет с «Удинезе», уточнило РИА «Новости».

Роналду за свою карьеру уже забил больше 760 голов. Это позволило ему стать лучшим бомбардиром в истории футбола. Своим 760-м голом форвард «Ювентуса» побил абсолютный рекорд чехословацкого футболиста Йозефа Бицана.

До этого Роналду удалось обойти по числу забитых мячей бразильского футболиста Пеле, на счету которого было 757 голов в 812 официальных матчах. Сам Роналду провел 1036 матчей.

Роналду был признан лучшим европейским футболистом за последние 10 лет.