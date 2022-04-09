Криштиану Роналду выбил из рук болельщика телефон после поражения «Манчестер Юнайтед» в Ливерпуле
Sky Sports: Роналду после проигрыша «Манчестер Юнайтед» выбил из рук фаната телефон
Португальский футболист Криштиану Роналду выбил из рук болельщика телефон, покидая поле после поражения «Манчестер Юнайтед», об этом сообщает Sky Sports.
Английский футбольный клуб проиграл в выездном матче против аутсайдера Английской премьер-лиги «Эвертона». Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу ливерпульцев, единственный гол забил Энтони Гордон.
На видео, размещенном в Telegram-канале «Говорит Москва», видно, что удаляясь в подтрибунное помещение Роналду ударил рукой по предмету, который протянул ему болельщик. Предположительно, это был телефон. Клуб обещал провести расследование данного происшествия.
«Манчестер Юнайтед» занимает седьмую строчку в таблице чемпионата Англии. Последний раз поражение от ливерпульского «Эвертона» они потерпели в 2019 году со счетом 4:0. Роналду провел за команду 32 матча и забил 18 голов. «Эвертон» числится на 17 месте.
19:22