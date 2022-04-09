Криштиану Роналду выбил из рук болельщика телефон после поражения «Манчестер Юнайтед» в Ливерпуле

Португальский футболист Криштиану Роналду выбил из рук болельщика телефон, покидая поле после поражения «Манчестер Юнайтед», об этом сообщает Sky Sports.

Английский футбольный клуб проиграл в выездном матче против аутсайдера Английской премьер-лиги «Эвертона». Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу ливерпульцев, единственный гол забил Энтони Гордон.

На видео, размещенном в Telegram-канале «Говорит Москва», видно, что удаляясь в подтрибунное помещение Роналду ударил рукой по предмету, который протянул ему болельщик. Предположительно, это был телефон. Клуб обещал провести расследование данного происшествия.

«Манчестер Юнайтед» занимает седьмую строчку в таблице чемпионата Англии. Последний раз поражение от ливерпульского «Эвертона» они потерпели в 2019 году со счетом 4:0. Роналду провел за команду 32 матча и забил 18 голов. «Эвертон» числится на 17 месте.

19:22