Спорт 14 ноября 2022, 09:50 Криштиану Роналду рассказал о предательстве со стороны «Манчестер Юнайтед» Роналду заявил, что представители «Манчестер Юнайтед» вынуждали его уйти РИА «Новости»

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Накануне ЧМ по футболу разгорелся скандал: нападающий клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заявил, что его заставляют уйти. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости Спорт».

«"МЮ" пытался вынудить меня уйти!» — заявил футболист.

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По его словам, он не уверен в корректности предания огласке этой ситуации. Однако сам конфликт огорчил Роналду и он равнодушен к последствиям. Спортсмен сказал, что чувствовал себя преданным из-за обстановки в клубе. По его словам, часть команды «Манчестер Юнайтед» не хотела видеть его в составе клуба. Однако причину такого отношения к себе Роналду не обозначил.

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По мнению корреспондента «РИА Новости Спорт», подобные заявления со стороны спортсмена приведут к скорому расторжению сотрудничества футболиста с клубом. Также журналист отметил, что скоро Роналду может сделать ряд других заявлений о своих взаимоотношениях с командой «Манчестер Юнайтед». Часть из них корреспондент ожидает услышать в полуторачасовом интервью спортсмена, которое выйдет в ближайшее время.