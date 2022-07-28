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    28 июля 2022, 14:34

    Криштиану Роналду пожелал расторгнуть контракт с «Манчестер Юнайтед»

    Оксана Лавнюженко

    Португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за «Манчестер Юнайтед», в ближайшем времени может расторгнуть контракт с клубом. Об этом написало издание Daily Mail со ссылкой на официального представителя звезды футбола.

    Агент Жорже Мендеш предложил боссам «Манчестер Юнайтед» досрочно прервать соглашение между клубом и футболистом, однако те пока ответили отказом, сообщила «Политика сегодня».

    На данный момент руководство клуба не имеет предложений о трансфере португальца.