Спорт 18 апреля 2024, 14:23 Криштиану Роналду опубликовал фото спасенной врачами дочери Футболист Криштиану Роналду опубликовал фото дочери в честь ее дня рождения Fabio Ferrari / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Португальский нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду поделился в социальных сетях редкой фотографией младшей дочери Беллы Эсмеральды в день ее рождения. Спортсмен публично поздравил ее с двухлетием.

«Поздравляю, моя любовь! Мы любим тебя», — подписал снимок футболист.

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Роналду неоднократно благодарил врачей, которые помогли спасти его дочь при родах. Спортсмен и его возлюбленная Джорджина Родригес ожидали появления на свет разнополых близнецов. Однако при родах выжила только девочка. Футболист признавался, что это было самое тяжелое время для его семьи.

У Роналду пятеро детей. Его первый ребенок родился благодаря двум мексиканским женщинам: одна предоставила яйцеклетку, а другая выносила малыша. В 2017 году у спортсмена родились двое близнецов: девочка Ева и мальчик Матео, и в том же году от него забеременела невеста Джорджина Родригес. У пары родилась дочь, которую назвали Аланой Мартиной. Они также воспитывают Беллу Эсмеральду, которую модель родила 18 апреля 2022 года.

Роналду уже сделал предложение своей возлюбленной, но свадьбу пара пока не сыграла. Нападающий «Аль-Наср» не любит обсуждать эту тему, но отмечает, что счастлив с Родригес.

Ранее футболист заявил, что не собирается завершать карьеру как минимум до 40 лет. Он добавил, что продолжать играть и тренироваться его мотивирует любовь фанатов.