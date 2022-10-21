Криштиану Роналду не примет участия в матче против «Челси» 22 октября | 360°

21 октября 2022, 14:14
Криштиану Роналду не примет участия в матче против «Челси» 22 октября
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не будет участвовать в матче против «Челси» в рамках 13-го тура Английской премьер-лиги. Об этом рассказал сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу клуба.
Некоторые британские СМИ сообщают, что португальца отстранили и от командных тренировок.
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«Криштиану Роналду не будет в составе „Манчестер Юнайтед“ в субботнем матче Английской премьер-лиги против „Челси“. Остальная часть команды полностью сосредоточена на подготовке к этому матчу», — говорится в сообщении «Манчестер Юнайтед».
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Ранее стало известно, что Роналду отказался выходить на замену в матче против «Тоттенхэма». Он ушел с поля на 90-й минуте игры.
Футбол
Криштиану Роналду
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