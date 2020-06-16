Криштиану Роналду может перейти в «Челси»

По данным издания, в приобретении футболиста заинтересован английский клуб «Челси». Лондонцы готовы потратить на 25-летнего португальца 120 миллионов евро.

В текущем сезоне Роналду сыграл 22 матча, в которых забил 21 мяч и сделал 3 результативных передачи. Он перешел из «Реала» в «Ювентус» в 2018 году.