05 декабря 2022, 22:17
Криштиану Роналду будет выступать за «Аль-Наср»
Португальский футболист Криштиану Роналду станет игроком аравийской команды «Аль-Наср». Об этом сообщило РИА ФАН.
Бомбардир подпишет с клубом контракт, который рассчитан до конца июня 2025 года. По словам инсайдера, за время своего выступления за «Аль-Наср» футболист заработает порядка 500 миллионов евро.
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В середине ноября Криштиану Роналду ушел из «Манчестер Юнайтед» после резонансного интервью, в котором обвинил боссов команды в предательстве.
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Футбол
Криштиану Роналду
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