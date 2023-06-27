Спорт 27 июня 2023, 12:24 «Кричал, что я бросаю бомбы». Белорусская теннисистка — о травле со стороны украинского тренера Теннисистка Соболенко рассказала, что украинский тренер довел ее до слез РИА «Новости»

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Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о конфликте с тренером украинской спортсменки, который насмехался над ней из-за проигрыша на одном из турниров. Интервью опубликовало издание L’Équipe.

По словам Соболенко, украинский тренер сказал, что рад ее проигрышу. Спортсменка призналась, что такие слова довели ее до слез.

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«Я плакала как ребенок, не могла говорить. Он шел за мной и кричал, что я бросаю бомбы», — рассказала девушка.

Ранее зрители на Открытом чемпионате Франции по теннису освистали украинку Марту Костюк за отказ от рукопожатия с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко после матча первого круга. Украинскую спортсменку такое поведение болельщиков оскорбило. Она заявила, что людям должно быть стыдно.

Костюк также отказалась от рукопожатия с российской теннисисткой Варварой Грачевой во время церемонии награждения после финала турнира в Остине. Свой поступок украинка объяснила тем, что Грачева не осудила специальную военную операцию России на Украине.