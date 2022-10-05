Кремлев призвал все международные федерации отменить отстранение российских спортсменов | 360°

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Кремлев призвал все международные федерации отменить отстранение российских спортсменов

Президент IBA Кремлев призвал все федерации отменить отстранения спортсменов из России

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Все мировые спортивные федерации должны отменить отстранение россиян, заявил президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев. Он призвал обеспечить всем атлетам равные условия, сообщил RT.

По словам Кремлева, звучание гимна и наличие флага для спортсменов важнее медалей. Поэтому возглавляемая им организация позволила боксерам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях.

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«Я призываю все международные ассоциации принять такое же решение, потому что оно правильное. Наша задача, как спортивных функционеров, защищать наших любимых спортсменов и быть миротворцами во всем, призывать всех к миру», — заявил президент IBA. Он добавил, что спорт создан для того, чтобы нести в мир добро.

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В среду руководство Международной ассоциации бокса отменило санкции против российских и белорусских спортсменов, введенные Международным олимпийским комитетом (МОК). Боксерам разрешили выступать на соревнованиях под флагами своих стран, а в случае победы — получать награды под звуки национальных гимнов.

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