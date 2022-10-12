Кремлев призвал МОК разрешить российским спортсменам участвовать в соревнованиях | 360°

Спорт 12 октября 2022, 19:13 Поделиться Telegram

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Viber Кремлев призвал МОК разрешить российским спортсменам участвовать в соревнованиях Президент IBA Кремлев призвал МОК вернуть атлетов Росии на международные соревнования РИА Новости

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Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев призвал Международный олимпийский комитет допустить российских спортсменов к участию в соревнованиях. Комментарий Кремлева распространила пресс-служба IBA.

«Еще раз хочу сказать, что спорт вне политики», — подчеркнул Кремлев.

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Он обратил внимание, что атлеты не должны иметь ничего общего с играми политиков.

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По мнению президента IBA, МОК должен пересмотреть свой подход, так как решение об исключении некоторых спортсменов по национальному признаку противоречит главным принципам олимпийского движения.

Кремлев отметил, что атлеты — это не политические инструменты.

«Они не заслужили того, чтобы к ним так плохо относилось спортивное сообщество», — сказал президент IBA.

Он считает, что, когда спорт блокируется политическими решениями, это становится опасным.

«Всем спортсменам нужно дать зеленый свет, так как они ни в чем не виноваты», — резюмировал Кремлев.

В середине сентября стало известно, что МОК захотел вернуть россиян в международный спорт. Это может стать первым шагом к отмене санкций

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