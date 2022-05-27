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    27 мая 2022, 21:34

    Кремлев подарил боксеру Биволу автомобиль в честь победы над Альваресом

    Умар Кремлев назвал бой Бивола и Альвареса честным и красивым

    Александра Ломейко

    Российский боксер Дмитрий Бивол одержал верх в поединке с Саулем Альваресом. С победой спортсмена поздравил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

    Бой Бивола с мексиканцем Кремлев назвал честным, о чем написал в своем Telegram-канале.

    «Искренне болел за Дмитрия Бивола, который одержал грандиозную победу над Саулем Альваресом. Бой был честным, а самое главное — красивым и динамичным. Дмитрий является непобежденным абсолютным чемпионом», — подчеркнул президент Международной ассоциации бокса.

    В честь победы Кремлев подарил российскому спортсмену автомобиль, пожелал не падать духом, держать удар и добиваться новых высот.

    «Спасибо, что показали такой прекрасный поединок и порадовали всех болельщиков красивым боксом!» — заключил он.

    Бивол победил Сальвареса со счетом 15:113. Для российского боксера поединок стал двадцатым по счету, как и сама победа.