Кремлев подарил боксеру Биволу автомобиль в честь победы над Альваресом

Российский боксер Дмитрий Бивол одержал верх в поединке с Саулем Альваресом. С победой спортсмена поздравил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

Бой Бивола с мексиканцем Кремлев назвал честным, о чем написал в своем Telegram-канале.

«Искренне болел за Дмитрия Бивола, который одержал грандиозную победу над Саулем Альваресом. Бой был честным, а самое главное — красивым и динамичным. Дмитрий является непобежденным абсолютным чемпионом», — подчеркнул президент Международной ассоциации бокса.

В честь победы Кремлев подарил российскому спортсмену автомобиль, пожелал не падать духом, держать удар и добиваться новых высот.

«Спасибо, что показали такой прекрасный поединок и порадовали всех болельщиков красивым боксом!» — заключил он.

Бивол победил Сальвареса со счетом 15:113. Для российского боксера поединок стал двадцатым по счету, как и сама победа.