Кремль заявил о готовности сотрудничать с WADA

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил обеспокоенность ситуацией, связанной с российскими спортсменами и WADA. Он отметил, что спортивные власти России открыты для взаимодействия с международными спортивными организациями, в том числе и со Всемирным антидопинговым агентством.

По его словам, необходимо сохранять «трезвость оценок».

«Мы сожалеем в этой связи. Вы знаете, что российские спортивные власти были, есть и будут максимально открыты для взаимодействия и сотрудничества с международным спортивным сообществом и также с WADA», — заявил он.

По его мнению, спортсмены из России имеют полное право поехать на Олимпийские игры под нейтральным флагом. Песков подчеркнул, что в этом им никто не должен мешать. При этом он заметил, что спортсмены гордятся своей страной и ее триколором. По словам пресс-секретаря президента, российские спортсмены — одни из лучших в мире. Как бы ни сложилась ситуация, Россия будет ими гордиться.

Комитет WADA по соответствию 25 ноября рекомендовал запретить России участвовать в международных соревнованиях на протяжении следующих четырех лет. Кроме того, агентство предложило отстранить Россию от проведения подобных турниров. При этом российские спортсмены смогут участвовать в состязаниях только под нейтральным флагом.

Исполком WADA примет окончательное решение по этому вопросу 9 декабря.